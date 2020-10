Toto Wolff lacht om kritiek op Lewis Hamilton

Mercedes-baas Toto Wolff heeft gereageerd op de suggestie dat de statistieken van Lewis Hamilton niet zo indrukwekkend zijn omdat hij rijdt in de beste wagen van het veld. Afgelopen weekend won Hamilton de Eifel Grand Prix op de Nurburgring, in de 'achtertuin' van Michael Schumacher. Hij evenaarde met zijn overwinning het recordaantal overwinningen van Schumacher, waardoor beide coureurs nu op 91 staan.

Juiste keus Hamilton

Het heeft in sommige kringen tot kritiek geleid dat Hamilton's prestaties grotendeels te danken zijn aan de dominante wagen waarover hij beschikt, maar Wolff gelooft dat dergelijke argumenten kortzichtig zijn. De Mercedes-teambaas: "Het winnen van races en het winnen van kampioenschappen is in deze sport altijd een teamsport, maar je moet jezelf in een positie plaatsen dat je in de beste auto terechtkomt."

"Je kunt zien dat veel talenten en goede coureurs verkeerde beslissingen namen, of niet goed geadviseerde beslissingen, en in dat opzicht was het Lewis die in 2013 bij Mercedes kwam. Hij is het die in de auto zit en in staat is om op het circuit goede prestaties te leveren met de tools die we hem bieden, maar het zijn altijd die 2 factoren die hier veel van uitmaken."

"We konden de records die we hebben niet halen en hij zou waarschijnlijk ook niet de records kunnen behalen zonder de juiste auto. Ik wil niet toestaan ​​dat deze mensen roepen; nou, hij rijdt in een Mercedes, het is duidelijk dat hij alle races wint. De coureurs die dat zeggen, moeten proberen te analyseren waarom ze de weg naar een Mercedes niet hebben gevonden."

Hamilton in 7 jaar veranderd

Wolff voegde eraan toe dat de Hamilton uit 2020 onherkenbaar is van de persoon die zeven jaar geleden bij Mercedes kwam.

"Ik denk dat wat mij het meeste indruk maakt, is dat hij van jaar tot jaar zich als mens ontwikkelt. De Lewis Hamilton die we vandaag zien heeft niets te maken met de Lewis Hamilton die ik in 2013 ontmoette. Dat is heel indrukwekkend, dat iemand die op dat niveau presteert, nog steeds in staat is om elk jaar beter te worden, beter te worden als persoon en beter te worden buiten de auto en in de auto, en dat is echt inspirerend."