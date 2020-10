Ferrari is snel in kwalificatie maar heeft problemen met zware racewagen

Het is inmiddels duidelijk dat Ferrari dit seizoen grote problemen heeft. Charles Leclerc heeft dit jaar enkele goede resultaten gereden maar ondervindt ook diverse problemen. Hij heeft echter wel een idee waar een deel van het probleem ligt. Het lijkt erop dat Ferrari's resultaten in de kwalificatie over het algemeen beter zijn dan die in de race.

Volgens de Monegask komt dit door de kleine hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt in de kwalificatie, waar het tijdens de race veel meer is. Met een lichte auto zijn de resultaten nog redelijk, maar het extra gewicht heeft een grote invloed op de snelheid tijdens de race, zo vertelt hij in gesprek met Autosport: "Sinds het begin van het jaar hebben we vaak gezien dat we in de kwalificatie het meeste uit de auto konden halen met weinig brandstof. Elke keer dat we rijden met veel brandstof hebben we problemen."

Ditzelfde probleem was ook afgelopen weekend het geval op de Nurburgring. "Het gebeurde opnieuw, maar met de medium compound hadden we nog steeds een goed tempo. Met de softs hadden we direct veel bandenslijtage. Ik wilde de softs niet gebruiken vanwege wat er bij de start gebeurde, maar dat is alles wat we konden doen."