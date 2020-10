Cyril Abiteboul: "Fernando Alonso is een grote haai die bloed ruikt"

Renault F1-teambaas Cyril Abiteboul heeft de honger van Fernando Alonso naar succes bij het team vergeleken met een grote haai die bloed ruikt en wil aanvallen. Alonso beëindigt een tweejarige sabbatical van F1 om volgend seizoen met Renault terug te keren naar de sport als vervanger van Daniel Ricciardo, die begin dit seizoen aankondigde naar McLaren te vertrekken.

Het Renault-team wordt steeds sterker en na het behalen van het eerste podium in negen jaar tijdens de Eifel Grand Prix, onthulde Abiteboul dat de tweevoudig wereldkampioen meerdere berichten naar het team had gestuurd tijdens het weekend in Duitsland.

Progressie Renault triggert Alonso

Abiteboul, die nog een tatoeage krijgt vanwege de verloren weddenschap met Ricciardo, zei over Alonso: "De situatie is duidelijk erg positief, We krijgen een bericht voor, tijdens en na de race van Fernando. Ik ben onder de indruk van zijn interesse in het team."

"In eerste instantie toen hij bij het team kwam en toen we hem aankondigden, ging zijn interesse vooral over 2022. Hoe verder het seizoen vordert en de progressie van het team zichtbaar is, hoe meer hij geïnteresseerd begint te raken in 2021. Fernando is als een grote haai. Zodra hij het bloed begint te ruiken, wil hij aanvallen. Dat is wat ik zie. Ik zie een haai, die erg hongerig is, dus dat is goed om te zien."

Alonso test Renault

Alonso reed dinsdag in de 2020-auto van het team tijdens een filmdag op het Circuit de Catalyuna in Barcelona, ​​terwijl hij de voorbereidingen voor zijn comeback wilde versnellen door zijn eerste F1-test in meer dan een jaar.

De Spanjaard zei dat hij de voortgang van Renault in de gaten houdt sinds zijn terugkeer in juli werd aangekondigd. Alonso: "Natuurlijk bekijk ik alle races vanuit huis. Ik heb een computer van Renault gekregen waarmee ik Esteban Ocon onboard kan volgen, net zoals de onboard-camera van Daniel Ricciardo. Ik kan de radiocommunicatie volgen, de debriefing, de strategie meetings. Ik weet wat er elk weekend gebeurt, de resultaten worden steeds beter en hoe beter. Het podium van afgelopen weekend was ook welverdiend voor het hele team."