McLaren: "Teams moeten samen met F1 plan maken voor nieuwe motoren"

Door het vertrek van Honda uit de F1 aan het einde van het seizoen 2021 is het de vraag of er nu sneller veranderingen moeten worden doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de rest van de leveranciers blijft en dat de sport aantrekkelijker wordt voor nieuwe leveranciers. Volgens Andreas Seidl, teambaas van McLaren, is het nu belangrijk om een ​​duidelijke richting te kiezen.

In gesprek met de media op de Nurburgring zei Seidl tegen racefans.net: "Het belangrijkste is dat de F1, samen met de FIA, de teams en de motorleveranciers, een plan maken over hoe de nieuwe regelgeving eruit zal zien. Gaan we naar evolutie of revolutie. Ik denk dat dit de belangrijkste vraag is die nu beantwoord moet worden."

De Duitse teambaas van McLaren vervolgt zijn argumenten: "Uiteindelijk heb je twee richtingen. De eerste is natuurlijk om de krachtbronnen te behouden die de technologie leiden en om in de toekomst een platform te bieden voor nieuwe autotechnologieën. De andere optie is dat je ook kunt gaan voor eenvoudige motoren die minder complex zijn en daardoor een stuk goedkoper. Als je weet welke richting je op wilt gaan, dan kun je pas op zoek gaan naar nieuwe leveranciers."

Seidl vindt het echter van belang dat de nieuwe leveranciers ook meteen een stem krijgen in de F1: "De FIA ​​zou ook in overleg moeten treden met potentiële nieuwe leveranciers, of misschien zelfs private organisaties, om te kijken wat er mogelijk is."

Domenicali

Particuliere fabrikanten zoals Cosworth hebben de F1 verlaten met de introductie van hybride motoren. De F1 mist echter een fabrikant als Cosworth waarop F1-teams die zonder motor komen te zitten, terug kunnen vallen en zodoende altijd een motor voor het volgende seizoen hebben. Hier is een rol weggelegd voor Stefano Domenicali, de nieuwe CEO van de F1 die in januari zal beginnen met zijn job. Aan Domenicali de ondankbare taak om dit probleemdossier meteen op te lossen.