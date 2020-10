Valterri Bottas: "Op mijn beste dagen ben ik beter dan Lewis Hamilton"

Valterri Bottas toont de laatste Grand Prix-weekenden steeds meer aan dat hij sneller is dan Lewis Hamilton in diverse trainingen en kwalificaties. Tijdens de races moet hij het vaak afleggen tegen de Brit, maar Bottas er nog steeds van overtuigd dat hij op een goede dag beter is dan zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton.

Dit komt in de nasleep van weer een weekend waarin de Fin veelbelovend startte, maar ondermaats presteerde tijdens de race; startend vanaf pole position op de Nurburgring tijdens de Eifel Grand Prix op zondag leidde hij indrukwekkend de race, maar verprutste het toen hij zijn rempunt in ronde 12 van de race verkeerd inschatte. Lewis Hamilton kon hem hierdoor voorbij gaan terwijl Bottas zichzelf probeerde te herstellen maar werd even later buitenspel gezet met een technisch probleem; aan het eind van de dag was het 25 punten voor Lewis, nul voor Valtteri.

Geloven in jezelf

Na de teleurstelling in Duitsland vroeg Sky F1 aan Bottas of hij vond dat hij beter was dan zijn teamgenoot Lewis, hij antwoordde: "Natuurlijk moet ik dat geloven. Ik geloof dat als ik op mijn best ben, ik beter ben dan hij. Dat weet ik zeker. Maar het is duidelijk dat er dagen zijn dat hij ongetwijfeld beter is, en over het algemeen was hij de afgelopen jaren als teamgenoot beter dan mij."

Helaas laten statistieken zien dat Valtteri niet vaak genoeg 'op zijn best' is geweest om problemen te veroorzaken, laat staan ​​Hamilton uit te dagen en regelmatig te verslaan. Hoewel hij al 4 seizoenen in dezelfde auto rijdt is het de 31-jarige Fin niet gelukt om kampioen te worden en zijn teamgenoot Hamilton wel.

Wingman Bottas

Je zou kunnen zeggen dat hij de ideale wingman is voor Lewis Hamilton; misschien wel de meest effectieve in de F1-geschiedenis in het traditionele scenario met coureurs met nummer twee (aangewezen of niet) dat de teams door de tijd heen zo goed heeft gediend.

Valtteri gaf toe: "Ik doe geen politiek, ik hou gewoon van autorijden, ik hou van racen. Ik hou van eerlijk maar hard racen en dat is wat ik doe, zo heb ik altijd geracet en dat zal ik blijven doen. Ik ben best tevreden met mijn prestatie, vooral in vergelijking met voorgaande jaren. Vooral mijn racetempo was erg goed, dus ik denk dat de prestaties er zijn. Het ging om kleine details, zorg dat ze goed zijn en zorg dat de dingen ook naar mijn zin gaan."