Mercedes: "Als wij de F1 verlaten is dat alsof Bayern Munchen stopt met voetbal"

De laatste weken waren er veel geruchten over de toekomst van Mercedes in de F1. Eddie Jordan kwam met het gerucht dat het team verkocht zou worden aan Ineos, andere bronnen meldden dat Mercedes uit de F1 zou stappen of haar naam zou wijzigen. Mercedes-eigenaar Daimler ontkende die geruchten en zegt zich te verbinden aan de Formule 1, maar werkt eraan om de kosten en de milieu-impact van autoracen te verlagen, bevestigde CEO Ola Kallenius woensdag.

De directeur van de Duitse autofabrikant maakte de vergelijking met voetbal en zei: "We hebben net zo weinig reden om uit de Formule 1 te stappen als Bayern München uit het voetbal moet stappen."

De autofabrikant ontwikkelt een plan om de sport emissieneutraal te maken, onder meer door het gebruik van synthetische brandstoffen, en wil de kosten van wedstrijden in de autosport verlagen. Kallenius: "De netto financiële impact wordt de komende drie jaar gehalveerd. We hebben een nog agressievere doelstelling voor kostenreductie in de Formule 1 dan voor de rest van het bedrijf."