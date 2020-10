Mercedes over flitsende herstart Hamilton: ''DAS speelde een belangrijke rol''

Tijdens de Grand Prix van de Eifel was het DAS-systeem voor Mercedes meer dan welkom. Achter de Safety-Car kon Lewis Hamilton daarmee zijn banden opwarmen ondanks zeer koude weersomstandigheden. Bij de herstart reed de Brit direct weg bij zijn belagers. Het Duitse team heeft toegegeven dat DAS hierbij een cruciale factor heeft gespeeld.



Mercedes heeft dit systeem nog niet eerder zo vaak gebruikt tijdens een raceweekend. "Het DAS-systeem is veel ingezet'', aldus Mercedes-strateeg James Vowles. "In de vrije trainingen, kwalificatie en tijdens de race in de formatieronde en achter de Safety Car."



Achter de Safety Car merkte Mercedes dat de banden van Hamilton per ronde kouder en kouder werden, maar vond bij de herstart geen problemen met de grip. "DAS heeft een belangrijke rol gespeeld in de herstart van ons. Het kwam tot zijn recht in dit weekend."



Het DAS-systeem werkt door de stuurkolom naar voren te duwen en naar achteren te trekken. Het verandert de stand van de banden en daarmee de temperatuur van het rubber.



Toch ondervond Hamilton problemen met het systeem. Op de zaterdag ontdekte de Brit speling in zijn stuurkolom. De zesvoudig kampioen had gehoopt dat het voor de race gerepareerd zou zijn. "We hebben hem verteld dat het vanwege de parc farmé regels het niet verandert kon worden."



Het heeft volgens Vowles mogelijk invloed gehad op de prestaties. "Als rijder ben je bezig om met de banden op de limiet te rijden. Maar als je stuurkolom beweegt, weet je niet zeker of je auto beweegt, de banden of iets anders."



Over de veiligheid werden geen vraagtekens geplaatst. "We maakten ons geen zorgen. Het was niet gebroken, maar Lewis moest er wel mee racen. In moeilijke omstandigheden heeft hij het fantastisch gedaan."