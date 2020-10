Mercedes zal naar F1-team niet veranderen naar AMG

Vorige week kondigde Mercedes op een investeerders- en analistenconferentie zijn nieuwe bedrijfsstrategie aan, waaruit bleek dat Mercedes betrokken zal blijven bij de Formule 1. Het Duitse automerk kondigde ook aan dat er meer aandacht zou komen voor submerk AMG.

Daarop volgden speculaties dat Mercedes het F1-team wilde omdopen tot AMG F1-team of AMG Mercedes, net zoals Renault vanaf volgend jaar zal doen met hun sportwagenmerk Alpine. Mercedes heeft echter ontkend tegenover racefans.net dat dit het geval is. Teambaas Toto Wolff legde uit dat de rebranding van toepassing op het automerk en niet op het F1-team: "De nieuwe strategie die we volgen, is om de submerken een groter marketingplatform te geven. Het gaat om de merken AMG, EQ, en Maybach. Ik denk dat het goed is dat elk van die merken een specifiek tintje krijgt."

Voorlopig blijft Mercedes dus actief in de Formule 1 met haar eigen naam, zoals we inmiddels alweer heel wat jaren gewend zijn. Wolff: "Het zal altijd een Mercedes zijn. Het chassis zal altijd een Mercedes zijn, de teamnaam zal altijd een Mercedes zijn en we zijn allemaal Mercedes-mensen."

Wel wordt de zichtbaarheid van AMG binnen de Formule 1 vergroot en wordt de reeds bestaande technologieoverdracht tussen AMG en het Mercedes Formule 1-team beter zichtbaar gemaakt.