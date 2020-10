Kimi Raikkonen is niet de coureur die een lang antwoord geeft bij een interview of veel emoties toont. Zijn kinderen en vrouw zijn echter alles wat hem gelukkig maakt. Na de race in Duitsland kwam de Fin thuis en kon hij genieten van een warm welkom.

De coureur reed in Duitsland een recordaantal wedstrijden in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft het recordaantal wedstrijden in de Formule 1 verbroken.