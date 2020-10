Officieel: Nico Hulkenberg vervangt zieke Lance Stroll

Nico Hulkenberg zal over minder dan een uur in de wagen van Racing Point zitten. Dit keer niet in die van Sergio Perez maar teamgenoot Lance Stroll. De Canadees voelde zich vanochtend vlak voor de derde training ziek, zwak en misselijk en daardoor zal hij de rest van het weekend niet rijden.

Hierdoor is Nico Hulkenberg opgeroepen, die nog tijdens de derde training al op het circuit was in zijn thuisland. De Duitser zal dus een thuisrace rijden, aangezien Stroll voorlopig niet naar het circuit zal komen. De coronatest van Hulkenberg was negatief, dus hij mag rijden.