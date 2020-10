Renault-teamleden besmet met corona tijdens F1-test Alonso

Fernando Alonso testte gisteren in Barcelona voor het eerst met Renault sinds zijn terugkeer in de F1, die volgend jaar als racecoureur zal zijn bij de Franse fabrikant. Twee teamleden die in Spanje aanwezig waren, testten positief op corona, zo blijkt nu.

De twee teamleden zouden behoren tot een groep van maximaal zes die uit voorzorg geïsoleerd zaten in hun hotel en gisteren niet naar het circuit reisden, meldt racefans.net. Volgens informatie heeft Renault zich verder aan de coronaprotocollen gehouden en hebben geen van de betrokken teamleden contact gehad met het management van Renault, zoals Renault-CEO Luca de Meo en teambaas Cyril Abiteboul.

Renault is het vierde team waar dit jaar positieve gevallen van corona zijn vastgesteld. Twee leden van het Mercedes-team testten afgelopen weekend positief, een McLaren-teamlid tijdens de Grand Prix van Australië in maart en Racing Point-coureur Sergio Perez tijdens de races op Silverstone.