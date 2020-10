Hamilton pareert kritiek oud-coureurs: ''Ze zijn geobsedeerd''

Zesvoudig kampioen Lewis Hamilton snapt niet de aanhoudende kritiek van voormalig F1-coureurs op hem. De Brit stelt dat je niemand moet veroordelen op hoe iemand zijn persoonlijke doelen behaald. Onlangs sprak Jackie Stewart zijn ongenoegen uit over de behaalde resultaten van de zesvoudig kampioen. De Schot vindt het moeilijk om Hamilton als de allerbeste coureur te zien vanwege de dominantie van Mercedes.

Op dit moment verbreekt de Hamilton record na record. Het is nog een kwestie van tijd dat hij legende Michael Schumacher voorbij gaat in het aantal overwinningen. Afgelopen weekend evenaarde de 35-jarige coureur Schumacher met 91 Grands Prix-zeges. Ook kan de Engelsman, net als de Duitser, op zeven wereldtitels komen.



Hamilton is de kritiek wel gewend. "Het gebeurt juist door de oudere garde. Ze zijn geobsedeerd en ik snap niet waarom. Ik heb zoveel respect voor legendes uit het verleden, zelfs als ze negatief praten over mij. Velen heb ik nog steeds hoog in aanzien, omdat ik weet hoe moeilijk het vroeger allemaal was."

De Brit belooft zelf de coureurs van de toekomst in hun waarde te laten. "Ik zal niet neerbuigend gaan doen over jonge rijders. Ik heb de verantwoordelijkheid om hen aan te moedigen en positief te benaderen."

De Engelsman ziet dat er veel wordt gediscussieerd over wie de allerbeste is. "Er wordt hierover vaak gekletst, maar het is onmogelijk om rijders te vergelijken. Voor mij is het niet belangrijk."

De succesvolle Formule 1-coureur vertelt dat records verbreken speciaal is, maar niet het belangrijkste: "Voor mij telt de obstakels die ik heb overwonnen om te komen waar ik nu ben. Ieder bewandelt zijn eigen pad en doet dingen op zijn eigen manier. Je moet daar niet op afgestraft worden."