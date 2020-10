Ecclestone: "Als je niet wist dat Hamilton coureur was, zou je niet weten wat hij dan wel is"

Lewis Hamilton evenaarde afgelopen weekend het recordaantal overwinningen in de F1 van Michael Schumacher. De Duitser en de Brit hebben op dit moment allebei 91 overwinningen behaald, waarbij Hamilton ongetwijfeld dit jaar nog de enige recordhouder zal worden.

Is Lewis Hamilton echt beter dan Michael Schumacher? Het is een vraag die altijd gesteld zal worden. Zijn Alain Prost en Ayrton Senna beter dan Juan Manuel Fangio, is Michael Schumacher beter dan Ayrton Senna en is Lewis Hamilton beter dan Schumacher. Het vergelijken van verschillende generaties coureurs is bijna onmogelijk, maar Bernie Ecclestone ziet duidelijke verschillen.

Schumacher tegen Hamilton

"Schumi reed min of meer alleen toen hij in zijn auto aan het racen was. Hamilton heeft God die hem helpt, hem vertelt wat zijn bandenspanning is, snel door bochten rijdt. Vroeger was Alain Prost, die ik geweldig bewonder, toen hij aan de race begon helemaal aangewezen op zichzelf en stond hij er alleen voor. Zo is het niet meer", vertelde de voormalige Formule 1-CEO aan AFP in Frankrijk.

"Je kunt niets slechts zeggen over Lewis, je kunt niet zeggen dat hij niet goed is, daar gaat het niet om. Hoe goed hij wordt vergeleken met iemand anders? Hij is super, super getalenteerd en behoort tot de top vijf van de laatste 30 jaar. Het is echter onmogelijk te zeggen of hij beter is dan Michael. Was hij beter dan Michael? Zou Michael beter zijn geweest in die Mercedes? Dat kun je niet zeggen."

Senna en Piquet

Ecclestone begrijpt echter waar dat verschil vandaan komt. "De manier waarop hij zich kleedt... als je niet wist dat Lewis een coureur was, zou je nooit zeggen dat hij een coureur was. Bij Nelson Piquet en Schumi, als je ze zou zien zou je zeggen dat ze coureurs waren, ze kleedden zich voor de rol", zei de 89 jarige Ecclestone.

"Senna zou het meest op Lewis van de oudere generatie lijken vanwege zijn religieuze overtuigingen, neem ik aan, aangezien hij er vastberaden over was. De andere jongens denk ik niet dat die er zo over denken of voor zouden sterven."