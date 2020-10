Daniel Ricciardo na podium: "Die tatoeage bij Cyril gaat er komen!"

Daniel Ricciardo maakte voor het F1-seizoen 2020 begon een weddenschap met Renault-teambaas Cyril Abiteboul. Als het de Australiër lukte om op het podium te komen dan zou Abiteboul een tatoo nemen die Ricciardo mag uitkiezen. Abiteboul mag alleen de plaats op zijn lichaam uitkiezen waar de tatoeage komt.

En zo geschiedde. Na dit seizoen enkele keren al dichtbij te zijn geweest lukte het vandaag dan uiteindelijk voor Ricciardo en Renault. Door het uitvallen van Valtteri Bottas kwam de kans voor Ricciardo, die hij ondanks een Safety Car en de jagende Sergio Perez achter zich, niet meer losliet.

Na afloop van de race zei Ricciardo tegen Coulthard voor de podiumceremonie: "Het is een tijd geleden dat ik hier stond. Om eerlijk te zijn voelt dit als mijn eerste podium ooit. Het is denk ik meer dan 2,5 jaar geleden dat ik op het podium stond. Dit gevoel is echt heel leuk! Ik ben echt ontzettend blij. Om iedereen hier van het team te zien is geweldig, nadat we zolang hierop hebben moeten wachten."

Ricciardo kiest tatoeage

Over de tatoeage voor Cyril Abiteboul zegt hij: "Het is echt geen grap, we hebben die weddenschap afgesloten. Ik ga een tatoeage voor hem kiezen en hij mag bepalen waar die komt. Die tatoeage gaat er komen, daar komt hij niet meer onderuit, haha. Ik moet nog bedenken wat hij krijgt maar het zal iets met mij te maken hebben en een Duits tintje hebben want dit is de plek waar we het geflikt hebben."