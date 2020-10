Rosberg ergert zich aan houding Albon: "Verschil met Verstappen veel te groot"

Terwijl Max Verstappen in de kwalificatie het gevecht aanging met de Mercedes-coureurs, kon teamgenoot Alexander Albon met moeite aanhaken en eindigde zelfs achter Charles Leclerc op plaats vijf. Volgens Nico Rosberg is het gat tussen deze twee Red Bull-rijders te groot.

De voormalig wereldkampioen vertelt tegenover Sky F1 dat hij niet verwacht dat Albon elke keer sneller moet zijn, omdat Verstappen heel veel talent heeft. Toch is Rosberg ontevreden met de prestaties van de Thai. "Bij de vorige kwalificatie was Albon een seconde trager. Nu is het vijf tienden. Na zoveel races is dat nog steeds te veel", aldus de Duitser.

Ook ergert de oud-coureur zich aan Albons houding en ambitie. "Hij moet zich niet focussen op de vierde plaats in de race. Hij heeft een Red Bull! Morgen kan alles gebeuren. Het podium moet het doel zijn. Hij kan het."

Albon behaalde in Toscane zijn enige podium tot nu toe. Ook kwalificeerde de bescheiden Thai nooit voor Verstappen. De stand is 11-0 op dit moment.