Mercedes: "Voorlopig geen contractbespreking met Hamilton"

Het is ook onwaarschijnlijk dat Lewis Hamilton's lang uitgestelde contractonderhandelingen met Mercedes in de maand oktober zullen plaatsvinden. Dat bekende Mercedes-teambaas Toto Wolff, die reageerde op de geruchten over de onzekerheid rondom de toekomst van Mercedes in de F1 en daaraan gekoppeld zijn eigen toekomst. Daarbij zijn er ook veel speculaties dat coureur Lewis Hamilton een fikse loonsverhoging heeft gevraagd voor 2021.

Tegen de Oostenrijkse omroep ORF zei Wolff: "We willen Lewis in de auto en hij wil in een Mercedes zitten. Op de één of andere manier is dat nog niet gebeurd."

Toen hem werd gevraagd of hij aan een tafel zou gaan zitten met de zesvoudig wereldkampioen om zijn volgende deal te bespreken, antwoordde de Oostenrijkse Mercedes-teambaas: "Hij is woonachtig in Monaco en ik in Engeland. Je kunt op dit moment niet zomaar van het ene land naar het andere reizen."

De Oostenrijker gaf aan dat de definitieve contractbesprekingen met Hamilton onwaarschijnlijk zijn totdat de volgende drie Europese races op de Nurburgring, Portimao en Imola voorbij zijn. "Daarna zal een van ons de eerste stap zetten", zei Wolff.