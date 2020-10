Lewis Hamilton tegen de bouw van nieuw circuit in Rio de Janeiro

Lewis Hamilton heeft zich verzet tegen het nieuwe Braziliaanse GP-project in Rio de Janeiro. Deze week werd bekend dat F1-topman Chase Carey de gouverneur van de stad een brief heeft gestuurd waarin hij hem op de hoogte bracht dat de overeenkomsten voor een Grand Prix in Rio de Janeiro zijn afgerond. De nieuwe locatie zou liggen in de wijk Deodoro in Rio.

In de brief verwees Carey naar de enige obstakels als de Braziliaanse milieuautoriteiten INEA en CECA, te midden van bezorgdheid over de mogelijke impact van de constructie van het circuit op het nabijgelegen bos-ecosysteem Comboata.

Geen bomen kappen

Wereldverbeteraar en idealist Lewis Hamilton heeft een sterke mening als het gaat om de bouw van het nieuwe circuit, dichtbij het natuurgebied: "Ik hou van Brazilië en heb daar één van mijn grootste fans. Ik hoopte dat deze vraag niet aan de orde zou komen, omdat ik persoonlijk geloof dat de wereld geen ander circuit nodig heeft."

"Ik hou van Interlagos en ben ook in Rio geweest, en het is een prachtige plek. Ik ken de details niet en ik heb gehoord dat daar een duurzame race mogelijk zou kunnen zijn, maar het meest duurzame zou zijn om geen bomen te kappen. Vooral als we een pandemie bestrijden en er nog steeds een wereldwijde crisis is in de wereld."