Sebastian Vettel: "Ik heb aandelen Aston Martin maar zeg niet hoeveel"

Sebastian Vettel zal volgend jaar racen voor Aston Martin, dat nu nog racet onder de vlag van Racing Point. De Duitser hoopt hier een flinke opleving te krijgen en het plezier in het racen terug te krijgen, maar vooral waardering binnen het team te voelen. Vettel is altijd zeer gevoelig geweest voor dit soort situaties en als hij zich goed voelt binnen een team presteert hij optimaal.

Zijn toekomst ligt dus vanaf volgend jaar bij Aston Martin, dat een fabrieksteam zal worden en veel geld wil investeren in het project. Mercedes-teambaas Toto Wolff, die ook aandelen Aston Martin heeft, suggereerde vorige maand dat Vettel misschien ook aandelen Aston Martin zou moeten kopen.

Investeren in Aston Martin

Inmiddels blijkt Vettel ook daadwerkelijk aandelen Aston Martin in bezit te hebben, en hij suggereert dat hij dit heeft gedaan in het publieke domein, dus op de beurs. De reden voor de aankoop ligt in dat geloof in het merk en natuurlijk het F1-team. Racer.com citeert de Duitser: "Iedereen is vrij om met zijn geld te doen wat hij wil, Aston Martin is een beursgenoteerd bedrijf en iedereen is vrij om in het bedrijf te investeren."

"Ik heb inderdaad aandelen Aston Martin, om je vraag te beantwoorden. Hoeveel? Ik denk dat het een bijzaak is waar ik verder geen mededelingen over wil doen", zo zegt de 33-jarige Duitser, die nooit over geldzaken praat in de pers.

Het belangrijkste voor Vettel is vertrouwen in het project. Vertrouwen vanuit het team in hem, en vertrouwen vanuit hemzelf in de plannen om een project te laten slagen: "Ik geloof in het project. Ik heb besloten om met het project mee te gaan en ik ben benieuwd wat er gebeurt als we volgend jaar van start gaan en ik begin voor een nieuw team."