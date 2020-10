Peter Windsor: "F1 moet in de spiegel kijken waarom fabrikanten vertrekken"

Met het aangekondigde vertrek van Honda uit de Formule 1 daalt het aantal bij de sport betrokken fabrikanten tot drie. De geruchten dat Mercedes vertrekt zijn door de Duitse fabrikant afgedaan als onzin. Mercedes heeft haar verbintenis nogmaals benadrukt en verzekert dat het in de F1 actief zal blijven.

Toch is er al langere tijd wat oproer over de manier waarop de F1 draaiende gehouden wordt. Met kunst en vliegwerk wordt iedereen tevreden gehouden, nieuwe reglementen gemaakt, maar de huidige F1-teams hebben te veel invloed op dit proces. Nieuwe teams of fabrikanten komen er nauwelijks meer bij en grote reglementswijzigingen staan pas over een aantal jaar op stapel, en voor een nieuwe motorformule pas over zes jaar.

Kritische blik

F1-journalist Peter Windsor is iemand die kritisch kijkt naar de sport en is van mening dat er meer gedaan moet worden om de kracht van de F1 te verstevigen. De basis en stabiliteit verdwijnt steeds meer: "Ik heb lang op de trommel geslagen dat we een standaard-motor moeten hebben voor teams in het middenveld die het chassis van vorig jaar willen kopen van fabrieksteams of zelfs een Dallara en ik denk dat dat een Ferrari moet zijn. Ik denk dat we daar nu serieuzer over moeten gaan nadenken."

Een team als Red Bull Racing zou nooit afhankelijk moeten zijn van de fabrikanten. De Formule 1 moet echter ook in de spiegel kijken om de reden waarom de fabrikanten zich lang niet aan de sport willen binden. "Als de Formule 1 zijn werk zou doen in de zin dat het niet zo duur was en een duidelijk plan heeft dan zou Honda misschien in het kampioenschap blijven."

Autofabrikanten waren alleen bereid om die hoge kosten op te hoesten zolang de Formule 1 technologisch relevant was, zegt Windsor. Om deze reden is hij van mening dat de F1 jaren geleden zijn eigen elektrische racecategorie had moeten creëren, die zou draaien ter ondersteuning van de Formule 1. Vanwege een conflict tussen Bernie Ecclestone en Jean Todt ging de FIA ​​zijn eigen weg en was de Formule E geboren.