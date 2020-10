Daniel Ricciardo: "Winst in F1 is minder waard met reverse grid"

Daniel Ricciardo vreest dat reverse grid-races een overwinning in de F1 zouden devalueren Daniel Ricciardo is bezorgd dat de introductie van reverse grid-races in de Formule 1 de waarde van de overwinning veel minder wordt.

Tot nu toe hebben F1-bazen twee keer geprobeerd en om goedkeuring te krijgen voor de wijziging, waardoor het huidige kwalificatieformaat zou worden vervangen door een sprintrace van 30 minuten om de startplaats voor de Grand Prix van zondag te bepalen en de coureurs in omgekeerde kampioenschapsvolgorde te zien. Twee maar is er echter ook gefaald want het plan kon niet rekenen op steun van alle teams.

Een derde poging voor 2021 lijkt ook te mislukken met maar liefst vier teams waarvan het gerucht gaat dat ze tegen het idee zijn, ondanks dat Ross Brawn naar de recente Italiaanse Grand Prix verwijst als een voorbeeld van wat er zou kunnen gebeuren.

Overwinning Gasly als voorbeeld

Renault-coureur Ricciardo legde uit waarom een ​​overwinning van Pierre Gasly die dag op Monza anders zou aanvoelen dan een overwinning van Gasly dankzij een reverse grid. Ricciardo vertelde aan Autosport: "Persoonlijk ben ik bang om deze richting op te gaan. Je ziet de laatste paar races dat we een aantal rode vlaggen hebben gehad en het veld daardoor wisselt en dat is echt spannend."

"Maar dat is ook op een natuurlijke manier gebeurd want er zijn incidenten geweest in de race en dat was het resultaat van een situatie. Ik maak me alleen zorgen als we het op een kunstmatige manier toevoegen en het veld door elkaar halen. Als elke coureur dan een F1-overwinning behaalt, is de waarde van een F1-overwinning dan hetzelfde als vandaag?"

"Dus ik denk dat dit is waar het over gaat, evenwicht en dat is mijn soort voorbehoud bij de eerste gedachte eraan. Kijk naar de race die Gasly won. Die overwinning is heel bijzonder door de manier waarop die tot stand kwam. Als hij dat bereikt door een reverse grid-race, is de waarde van een overwinning een stuk lager, minder spectaculair. Het is dan ook niet bijzonder meer om een race te winnen."

"Het is moeilijk omdat we meer opwindende races willen, maar het is nog steeds de Formule 1 en iedereen die de grote trofee vasthoudt, zou een bepaald niveau van waarde moeten hebben en misschien zou dat enigszins worden verminderd met een omgekeerde startgrid."