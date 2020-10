Honda: "Iedereen is verdrietig dat we stoppen met F1"

Honda kondigde afgelopen vrijdag plots haar vertrek aan uit de Formule 1. Eind 2021 zal de Japanse fabrikant de F1 de rug toekeren om vervolgens nooit meer terug te komen, zo heeft het management bekend gemaakt.

Het was geen prettig begin van het weekend en ook deze week op de werkvloer is de sfeer vervelend zegt Toyoharu Tanabe die het Honda F1-project leidt. De Japanner wil zich de komende tijd vooral richten op 2021 om op die manier met een goed gevoel afscheid te nemen van de F1 en Red Bull Racing en AlphaTauri.

Verdriet

Tanabe zegt in de preview voor de Eifel Grand Prix: "Afgelopen vrijdag kondigde Honda aan dat we ons Formule 1-programma aan het einde van het seizoen 2021 zouden beëindigen. Iedereen die bij het F1-project van Honda betrokken is, is erg verdrietig dat onze tijd in de sport ten einde loopt."

"We hebben uitstekende samenwerkingen gehad metRed Bull Racing en AlphaTauri en ik ben trots op wat we tot nu toe met beide teams hebben bereikt op het gebied van overwinningen en podiumplaatsen."

"Op dit moment gaat ons werk precies zoals voorheen door en zullen we ons uiterste best doen om meer overwinningen en goede resultaten te behalen met beide teams. We hebben de FIA ​​en de Formule 1 ook verzekerd van onze intentie om onze verantwoordelijkheden volledig na te komen, niet alleen tegenover onze twee teams, maar ook tegenover de sport in het algemeen, tot aan het einde van het seizoen 2021."

Voorbereiding op de Ring

Het is voor het eerst sinds 2013 dat de Formule 1 racet op de Nurburgring, dus ook voor het eerst met de hybride-motoren. Dat vergt goede voorbereiding, zo zegt Tanabe: "De Formule 1 heeft sinds 2013 niet meer geracet op de Ring, dus dit zal de eerste keer zijn voor de hybride krachtbronnen. We hebben ons grondig voorbereid op het gebied van simulatiewerkzaamheden, maar het zal belangrijk zijn om het meeste uit onze vrije training op vrijdag te halen om echte gegevens te genereren om ons te helpen de motoren zo goed mogelijk in te stellen voor de rest van het weekend. De voorspelling geeft zeker aan dat dit tot nu toe de koudste race van het jaar zal worden."