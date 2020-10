Fernando Alonso test volgende week in Barcelona de Renault van 2020

Fernando Alonso lijkt volgende week zijn debuut te maken in de 2020-auto van Renault. Volgens de Spaanse omroep Movistar zit de Spanjaard aanstaande dinsdag, 13 oktober, in de cockpit voor een 'filmdag' in Barcelona op het Circuit de Catalunya. Daarna staat ook een test van een halve dag in de twee jaar oude auto van Renault op de agenda, beweert de Spaanse Formule 1-journalist Albert Fabrega.

De 39-jarige Alonso keert volgend jaar terug naar de Formule 1 om Daniel Ricciardo bij Renault te vervangen. De Australiër gaat op zijn beurt volgend jaar rijden voor McLaren. Tegen die tijd zal het team Alpine heten, naar het sport- en racewagenmerk van Renault.

Alonso bracht dinsdag opnieuw tijd door in de F1-simulator van Renault in Enstone. In de nieuwe Amazon-documentaire zei Alonso: "Een van de beste dingen die me in het leven zijn overkomen, is dat zoveel mensen zeiden dat ik afstandelijk en koud ben. Als mensen me dan echt ontmoeten, zijn ze opgetogen", lachte Alonso.