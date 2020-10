Wie heeft de beste papieren voor een stoeltje naast Verstappen bij Red Bull Racing?

Sergio Perez lijkt steeds meer een serieuze kandidaat te worden om in een van de Red Bull Racing-bolides te rijden volgend seizoen. Het team worstelt met problemen. Max Verstappen kan vertrekken bij het team met verschillende eisen die in het contract zijn meegenomen, omdat Honda heeft laten weten niet verder te gaan in de Formule 1. Lewis Hamilton heeft ook nog niet bijgetekend voor 2021, wat kan betekenen dat Verstappen doorschuift naar de Mercedes-formatie en Sergio Perez naast Alexander Albon komt te rijden. Een andere optie is dat Verstappen blijft en Perez naast hem komt te rijden.

In de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport schreef Luigi Perna donderdag dat Hulkenberg Red Bull zou helpen om energiedranken te verkopen op de cruciale Duitse markt, terwijl Perez miljoenen zou binnenhalen met een belangrijkste Mexicaanse sponsoring. Hulkenberg mocht invallen dit seizoen voor Perez. De Mexicaan had het Coronavirus. De Duitser pakte zijn kans en wist een opvallend resultaat neer te zetten.

Pierre Gasly valt af

Pierre Gasly lijkt geen kandidaat te zijn voor een zitje bij Red Bull Racing, want het team waar de Fransman nu voor rijdt, heeft grootste plannen. Dat bevestigde Red Bull-baas Dietrich Mateschitz. Hij wil het merk AlphaTauri als het team groot maken. "Hij past goed bij hen, ze vinden het leuk om hem te hebben en hun ambities als team zijn veranderd, dus hebben ze een ervaren en competitieve coureur nodig", zei Red Bull-teambaas Christian Horner.

Hij voegde eraan toe dat, hoewel Albon de "makkelijkste keuze" is om naast Verstappen te neer te zetten voor het 2021-seizoen, "je moet weten welke opties je hebt voor het komend seizoen".

Haas ook een optie

Haas heeft volgens de geruchten ook nog een stoeltje vrij voor Sergio Perez. De coureur moet wel opzoek, want volgend seizoen heeft hij geen stoeltje meer. Welke opties er zijn en welke hij gaat kiezen, weet hij nog niet. "Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren, maar ik heb iets nodig dat me motiveert om in elke ronde 100 procent te geven", zei de 30-jarige Mexicaan. "Als ik dit niet vind, kan ik een jaar de tijd nemen om te kijken welke opties ik heb."