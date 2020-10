Doornbos: "Verstappen en Red Bull hebben goed gebruikt gemaakt van de pauze"

Max Verstappen kon na twee achtereenvolgende uitvalbeurten eindelijk weer eens met een goed gevoel het circuit op zondag verlaten. Na de motorproblemen in Monza en Mugello behaalde de Nederlander, die vandaag 23 is geworden, afgelopen weekend in Sochi een tweede plaats tijdens de Grand Prix van Rusland.

Ziggo-analist Robert Doornbos verwacht ook dat Verstappen blij zal zijn, zo schrijft hij in zijn column. Ook is de voormalig Jordan en Minardi-coureur van mening dat Max Verstappen en vooral Red Bull Racing goed gebruik heeft gemaakt van de week rust die de F1-teams hadden.

Slipstream Bottas

Voor Ziggo schrijft Doornbos: "Een van de hoofdrolspelers afgelopen weekend was natuurlijk Max Verstappen, na twee teleurstellende weekenden in Italië waar hij niet kon finishen vanwege mechanische problemen. Gelukkig zat er een pauze tussen deze races. Nu had hij een pauze om met zijn team te overleggen. je ziet hoe Max dan terugkomt, hoe hij alles op zaterdag maximaliseert, waar hij het geluk had van de slipstream van Valtteri Bottas."

Doornbos verwacht echter dat Bottas per ongeluk de slipstream aan Verstappen heeft gegeven. "Dan ben je klaar met de laatste run in Q3 en zie je dat je zes tienden achter je eigen teamgenoot staat. Ik denk dat Bottas de call van zijn engineer te laat hoorde en daarom drie tienden aan Verstappen gaf."

"De voorste startrij was goed weg, maar de man op P3 is natuurlijk beter af. Bottas was snel voorbij Verstappen en hij zat meteen in de slipstream bij teamgenoot Hamilton. Op dat moment kon hij Hamilton niet inhalen, maar uiteindelijk lukte het hem toch de race te winnen op strategie en snelheid", besluit Doornbos.