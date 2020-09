Lando Norris snapte niets van crash Sainz: "Probeerde hij de held uit te hangen of wat?"

Tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Rusland was er meteen al een crash. Lando Norris zijn teamgenoot Carlos Sainz was bij die crash betrokken, evenals Norris zelf. Al had de Brit geen schade, Sainz daarentegen wel. De jonge Brit sprak zijn frustratie uit over de boordradio. Hij vroeg wat Carlos Sainz precies wilde uithalen met de actie en is van mening dat hij de held probeerde uit te hangen. Hieronder de beelden: