De Grand Prix van Rusland is van start gegaan en meteen was er een startcrash. Carlos Sainz in zijn McLaren viel uit doordat zijn wagen kapot is gegaan. De Spanjaard moest uitwijken en via de pijlen zijn escape route nemen maar crashte hierbij tegen de muur.

Een paar bochten later was het Lance Stroll die een tik kreeg van Charles Leclerc en crashte ook in de muur. Hieronder de beelden.