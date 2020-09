Carlos Sainz steekt hand in eigen boezem na crash in Sochi

Carlos Sainz kent een vrij goed jaar met McLaren. Het Britse team heeft dit jaar een goed pakket weten te bouwen en goed te presteren met de Renault-motor achterin. Volgend jaar zal het team overstappen naar Mercedes-motoren maar dat zal Sainz niet meer mee gaan maken aangezien hij in 2021 rijdt voor Ferrari.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland verliep goed voor de Spanjaard met een zevende plaats. De race duurde echter kort want binnen 1 kilometer na de start crashte Sainz in de muur. In de geest van de race en dan met name de start schoot de adrenaline door zijn lijf waarna hij netjes volgens de regels via de 'escape road' terug wilde komen. Dat mislukte omdat hij met de linkerkant de muur inging en zijn McLaren afschreef.

Begon bij slechte start

Na afloop verklaarde Sainz dat hij een slechte start had: "Ik had eigenlijk geen goede start. De vuile kant van de startgrid was verschrikkelijk en we waren allemaal erg traag van onze plek. Helaas had ik bij bocht twee iemand aan de binnenkant en ging ik een te wijd."

"Tegen de tijd dat ik besloot om tussen de pijlen van piepschuim door te rijden, ging ik in een zeer nauwe hoek erlangs. Ik heb mijn snelheid verkeerd ingeschat en raakte behoorlijk hard de muur. Een verkeerde inschatting van mijn kant. Ik denk niet dat die bocht zou moeten bestaan, het is geen erg leuke bocht om rond te rijden en het zorgt voor dit soort situaties, maar ik heb het gewoon verkeerd ingeschat. Het is een erg zware dag geweest."