Ferrari introduceert grote updates op SF1000 bij Eifel Grand Prix

Ferrari heeft het dit jaar moeilijk doordat het een wagen heeft die totaal niet competitief is. De SF1000 rijdt ergens in het middenveld al lijkt het Italiaanse team inmiddels een beetje op te krabbelen. Voor de Grand Prix van Eifel, op de Nurburgring, introduceert het team uit Maranello een grote update, die ervoor moet zorgen dat het team een flinke stap kan maken.

Dat was het nieuws van de vrolijke Charles Leclerc nadat hij in Sochi op een veelbelovende zesde plaats eindigde. Het resultaat kwam nadat Ferrari een aerodynamische update voor de Russische Grand Prix had geïntroduceerd, met als belangrijkste element een nieuwe voorvleugel en gewijzigde zijkanten op de achtervleugel.

Geen snellere tijden

Leclerc zei dat het geen directe boost was qua rondetijd, maar het maakte de auto stabieler. Leclerc: "Dat heeft me geholpen er meer uit te halen dan ik voorheen kon doen."

Teambaas Mattia Binotto voegde toe: "Het middenveld zit zo dicht bij elkaar dat deze kleine stapjes een groot verschil kunnen maken."

Volgens Leclerc is er nu een grotere update op de Nurburgring, en bronnen melden dat de belangrijkste ontwikkeling dit keer een nieuwe vloer zal zijn. Als dat ook werkt, zullen naar verluidt wijzigingen aan de diffuser de volgende Grand Prix in Portugal op de wagen komen.

Op de vraag of de update van Sochi effectief was, antwoordde Leclerc: "Absoluut. We hebben hier verschillende nieuwe onderdelen meegenomen en we krijgen een grotere update voor de race in Duitsland. Dus het ziet er beter uit."

Vettel in de problemen

Aan de andere kant eindigde Sebastian Vettel op zondag slechts 13e, en hield vol dat hij zich nog steeds 'ongemakkelijk' voelde achter het stuur van de Ferrari van 2020.

"Het probleem is niet alleen een gebrek aan grip aan de achterkant, het probleem is de hele auto", zei de Duitser.