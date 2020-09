Max Verstappen wilde snelste ronde: "Banden waren te heet"

Max Verstappen had niet verwacht op de tweede plaats te eindigen in Sochi, zeker niet na de pech in de afgelopen races. De Nederlander is dan ook erg blij met het resultaat en de prestaties van zijn team in Rusland, want zowel tijdens de kwalificatie als de race wisten Verstappen en Red Bull het maximale eruit te halen.

In de eerste fase van de race ging het niet zoals verwacht met Verstappen. De medium-band bracht niet wat vooraf gehoopt werd, maar de harde band was wel competitief: "Ik had moeite bij het aansnijden van alle bochten met gemiddelde snelheid, maar na die pitstop naar de harde band waren we competitiever. De problemen op de medium-band waren vooral dat ik last had van veel overstuur."

"De race zelf was vrij eenzaam maar we konden zien dat we dichterbij kwamen en ik wilde voor de snelste ronde gaan. Dat lukte op het einde echter niet want de banden waren te heet."

"Uiteindelijk ben ik tevreden want het was een goed resultaat op een circuit dat bekend staat als Mercedes-circuit. Normaal en realistisch gezien hadden we P3 moeten staan maar ik denk dat we vandaag als team alles goed hebben gedaan en het resultaat hebben gemaximaliseerd, dus ben ik erg blij met de tweede plaats."