Daniel Ricciardo: "Was boos op mezelf maar ben tevreden met de vijfde plaats"

Daniel Ricciardo kwalificeerde zich gisteren op de vijfde plaats en eindigde de Grand Prix van Rusland op dezelfde positie. Renault had enigszins gehoopt om te kunnen strijden om een podiumplaats maar vlak na de start was al snel duidelijk dat een plek bij de top 3 er niet inzat voor het Franse team.

Tijdens de race was hij sneller dan teamgenoot Esteban Ocon, die de opdracht kreeg om de Australiër voorbij te laten. Dat verliep niet helemaal volgens plan waarvoor Ricciardo 5 seconden tijdstraf kreeg. Zo positief en vrolijk als hij altijd is reageerde hij bij het horen van de straf richting zijn engineer: "Oke, ik zal wat harder gaan rijden en het goedmaken."

Na afloop vertelde Daniel Ricciardo aan Sky Sports over zijn middag in Sochi: "Ik ben blij met het resultaat. Er waren momenten van de race waar ik boos op mezelf was. Ik maakte een paar fouten maar ik liet het geen invloed hebben op mijn race. Die fouten waren niet top, maar uiteindelijk heb ik die hersteld."

"Ik geef toe dat ik vandaag niet perfect was. We herstelden goed. Het team deed het geweldig vandaag en de betrouwbaarheid is goed. Het team vertelde me dat we een straf van vijf seconden hadden en ik vertelde mijn engineer dat ik het op zou lossen door sneller te rijden."

Nurburgring

Over twee weken racet de F1 op de Nurburgring en daar heeft Ricciardo goede herinneringen liggen: "Ik was daar met Toro Rosso in 2013 en ik had een paarse sector in Q2, dus ik vond het daar erg leuk. Ik weet niet zeker of we de komende weken nog updates krijgen. Ik heb vertrouwen in mezelf en kijk ernaar uit om terug te gaan naar de Nurburgring."