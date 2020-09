Wolff over Hamilton naar Red Bull: "Zeg nooit nooit"

Eddie Jordan gaf vorige week aan dat Lewis Hamilton het Mercedes-team beter kan verlaten en zich toe te voegen bij Red Bull Racing als teamgenoot van Max Verstappen. Toto Wolff zegt dat hij die situatie niet uit kan sluiten, aangezien de contractverlenging van Lewis Hamilton bij het Duitse team nog altijd niet rond is.

Eddie Jordan, die ook voorspelt dat Ineos het Mercedes-fabrieksteam zal kopen, beweerde vorige week dat Hamilton zou moeten samenwerken met Max Verstappen bij Red Bull. Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat Jordan dronken was toen hij dat zei: "Ik vroeg me af wat Eddie had gedronken."

"Kijk, vanuit het perspectief van een fan heeft hij volkomen gelijk, maar ik heb de laatste tijd niets van Lewis gehoord, dus ik kan me alleen maar voorstellen dat hij blijft waar hij is."

Rationele beslissing

Zijn huidige teambaas Toto Wolff dringt er echter herhaaldelijk op aan dat hij nog 'om de tafel moet gaan zitten' met Hamilton om de verlenging van het contract van de zesvoudig wereldkampioen te bespreken. Toen hem werd gevraagd naar de uitspraak van Eddie Jordan wilde hij de situatie niet uitsluiten, maar hij zou de beslissing niet begrijpen, mocht Hamilton daadwerkelijk overstappen naar het Oostenrijkse Red Bull.

Wolff: "Zeg nooit nooit. Ik heb gekkere dingen in mijn leven gezien, maar ik zie niet in waarom Lewis dat zou doen. Hij heeft een zeer sterke persoonlijke band met het merk Mercedes en het team dat hij heeft helpen creëren."

"Op dit moment geven we hem de beste auto en hebben we wederzijds vertrouwen in elkaar. We hebben nog succesvolle tijden voor de boeg. Ik geloof niet dat een dergelijke stap voor hem rationeel begrijpelijk zou zijn."