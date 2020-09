Christian Horner blij met Max Verstappen: "Slimme actie om de slipstream te pakken"

Max Verstappen kende vandaag één van zijn beste kwalificaties van dit seizoen. Voorafgaand aan het weekend in Rusland hadden de Nederlander en Red Bull vooral de vraag of een top 3 kwalificatie mogelijk zou zijn vanwege de lange rechte stukken en de concurrentie die dicht bovenop het Oostenrijkse team zou zitten.

Hoewel de uitslagen van de vrije trainingen een ander beeld gaven ging het niet heel slecht met Red Bull Racing maar de vrees was nog altijd daar voor het snelle Renault en McLaren.

Uiteindelijk wist Verstappen in de laatste seconden van de kwalificatie de tweede plaats af te pakken van Valtteri Bottas. De Fin kreeg het niet voor elkaar een snellere tijd te rijden. Toen Verstappen zijn snelste ronde begon pakte hij een flinke slipstream mee bij Bottas (zie de video hieronder) waardoor hij goed kon beginnen aan zijn ronde die hem uiteindelijk P2 opleverde.

Slipstream Verstappen bij Bottas

Zijn teambaas Horner is niet iemand die mensen snel afvalt en vaak heeft hij dan ook lovende woorden over voor Verstappen. Zo ook vandaag na zijn kwalificatiestunt in Rusland. Horner zei tegen Sky F1: "Max begon zijn ronde heel goed. Het was een slimme actie van hem om te wachten op Valtteri Bottas en zo zijn snelle ronde te beginnen met een slipstream."

"Die slipstream zorgde ervoor dat hij al een tiende sneller reed in de eerste bocht ten opzichte van zijn snelste ronde op dat moment. Hij moest een sterke ronde neerzetten om Bottas te verslaan."

"Uiteindelijk is dat gelukt en perste hij een fenomenaal rondje eruit. Hij reed ook heel nauwkeurig en netjes. Max heeft het maximale uit de auto weten te halen."

Kwalificatieronde Max Verstappen in Rusland: