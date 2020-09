Lewis Hamilton ontsnapt aan straf en behoudt pole position

Lewis Hamilton heeft geen straf gekregen voor het onjuist terugkomen op het circuit nadat hij in zijn eerste run in Q1 bij bocht twee over de sausage kerbs gleed. De FIA besloot dat de Brit geen voordeel heeft gehad van het afsnijden van de bocht, zijn tijd werd namelijk verwijderd en ook was er geen andere auto in de buurt en dus was er geen sprake van een gevaarlijke situatie.

Ook Kevin Magnussen, Romain Grosjean en Nicholas Latifi waren bij de stewards geroepen voor soortgelijke vergrijpen, echter werd in alle gevallen hetzelfde oordeel geveld als in de casus van Hamilton, omdat er bij alle incidenten sprake was van soortgelijke omstandigheden. De uitslag van de kwalificatie blijft zo voorlopig ook gelden als de startgrid voor morgen, al is het bijvoorbeeld nog even de vraag of Sebastian Vettel niet noodgedwongen uit de pits moet starten. Wordt vervolgd...