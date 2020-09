Max Verstappen toont klasse met onverwachte P2: "Biedt kansen voor morgen"

Was het Lewis Hamilton die binnen het Mercedes-team even een masterclass gaf in het rijden van kwalificaties, daar liet Max Verstappen bij Red Bull nog maar eens zijn ongekende talent gelden. Terwijl er van tevoren verwacht werd dat Red Bull met moeite de Renaults achter zich zou kunnen houden, lukte het Verstappen zich met een sublieme run in Q3 op vijf tienden achter Hamilton als tweede te kwalificeren.

En dat terwijl het weekend nog zo moeizaam begonnen was zo beaamde Max ook na de kwalificatie: "We hadden veel moeite met de balans gisteren. Vanochtend was ik nog steeds niet blij. Maar de laatste ronde in Q3 voelde het voor het eerst echt goed. Ik had dan ook niet verwacht op P2 te staan. Als we een goede start hebben is het tow effect groot en moeten we kijken wat er gebeurt in bocht 2. Dit biedt in ieder geval kansen voor morgen."

Slipstream Verstappen bij Bottas

De clue voor die snelle ronde blijkt te liggen aan het begin van zijn ronde. Vlak voor Verstappen zijn snelle ronde startte kwam Valtteri Bottas voorbij in zijn snelle ronde. Op het moment dat Bottas zijn tijd zette, begon Verstappen aan zijn snelle ronde waardoor hij op het lange rechte stuk van start-finish een flinke slipstream kon pakken.

Een slimme truc van Max Verstappen waar Valtteri Bottas zichzelf achteraf ongetwijfeld voor zijn kop zal slaan.

Bekijk hieronder de kwalificatieronde van Max Verstappen inclusief slipstream: