Mercedes en McLaren houden F1 plannen voor reverse grid tegen

Liberty Media wordt geconfronteerd met ernstige tegenstand tegen haar plannen om een ​​voorstel voor reverse grid sprintraces voor het seizoen 2021 nieuw leven in te blazen. Mercedes sprak zijn veto uit over het idee voor 2020 en hield het daarmee tegen, maar voor 2021 zou een zogenaamde 'super-meerderheid' van 28 van de 30 stembelangen de maatregel door kunnen drukken.

Tot dusver zijn Mercedes en ook McLaren fel tegen. Andreas Seidl van McLaren: "Als McLaren zijn we altijd van mening geweest dat aan het einde van de kwalificatie de beste coureurs en de beste auto's vooraan moeten staan."

Hij is niet overtuigd door het argument dat de Formule 1 wat kunstmatige opwinding moet introduceren om de totale dominantie van Mercedes door elkaar te schudden. Seidl: "Mercedes verdient zijn successen omdat ze het beter deden dan wij allemaal bij elkaar."

De meeste coureurs hebben dit weekend in Sochi ook hun felle tegenstand tot nu toe uitgesproken, waarbij Max Verstappen zei: "Formule 1 gaat niet over een kunstmatig gecreëerde show. De kwalificatie is goed zoals het is."

Daniil Kvyat denkt niet eens dat het idee van een reverse grid zou werken. Het voorstel is dat de sprintrace op zaterdag in omgekeerde kampioenschapsvolgorde zou starten, met als resultaat dat vervolgens de startgrid voor de Grand Prix op zondag zou bepalen.

Kvyat: "Nadat ze als tiende of twaalfde waren gestart, zouden de twee Mercedes na tien ronden eerste en tweede rijden. Het zou alleen maar meer verwarrend zijn."

Lando Norris voegde toe: "Een omgekeerde grid is niet de sleutel tot betere races. Ik vertrouw meer op de regelwijziging die in 2022 komt. Het is verkeerd om de besten te straffen."

Daniel Ricciardo vindt dat de waarde van een overwinning onderuit wordt gehaald: "Wat is een overwinning in de Grand Prix waard als iemand alleen op die manier kan winnen?"