Lewis Hamilton: "Ik stop niet met mijn politieke statements in de F1"

Lewis Hamilton verwacht dat de Formule 1 zal proberen hem ervan te weerhouden het soort activisme te herhalen dat hij de vorige keer in Mugello op het podium en de officiële FIA-persconferentie nam. Al het hele jaar probeert Lewis Hamilton het 'podium van de F1' te gebruiken om zijn boodschap richting de wereld te sturen.

De zesvoudig wereldkampioen is zich ervan bewust en denkt dat hij gestopt gaat worden. Hamilton zei hierover in Sochi: "Ik heb iets gedaan dat nooit echt is gebeurd in de F1 en ze zullen het natuurlijk tegenhouden."

Geen spijt

Hamilton droeg een T-shirt waarin de politie werd opgeroepen die betrokken was bij een fatale schietpartij in de VS om te worden gearresteerd. Deze week heeft die zaak waarbij Breonna Taylor betrokken was rellen uitgelokt in Louisville, Kentucky.

De Mercedes-coureur staat nog steeds achter zijn actie: "Ik heb er geen moment spijt van. Mensen zeggen dat er in sport geen plaats is voor politiek. Uiteindelijk is het een mensenrechtenkwestie en naar mijn mening is dat iets waar we naar moeten streven."

"Ik weet niet wat ze dit weekend gaan doen, maar er zijn in de loop der jaren veel regels voor me geschreven en dat heeft me niet tegengehouden. Wat ik zal doen is blijven werken met de F1 en de FIA ​​om zeker te zijn dat de boodschap klopt en uitgedragen kan worden."