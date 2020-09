Max Verstappen experimenteert met downforce op moeizame vrijdag

De vrije trainingen in Rusland verliepen niet naar wens voor Max Verstappen. De Nederlander had moeite om een lekker tempo te vinden en klaagde vooral over het gedrag van de RB16. Vibraties en andere dingen stemden de Red Bull-coureur niet vrolijk. Tel daarbij op dat zijn maximaal snelste tijd in de eerste training niet gereden kon worden doordat hij werd opgehouden door George Russell en de zevende tijd in de tweede training, waardoor het allemaal niet niet vlekkeloos verloopt.

Na afloop van de trainingen sprak Sky Sports Verstappen als eerste en hij vertelde dat het team aan het experimenteren was: "Vooraf wisten we al dat dit circuit niet goed bij onze wagen past. Daarom hebben we experimenten uitgevoerd met betrekking tot de downforce."

"We moeten alles nog onderzoeken want bepaalde dingen gaan heel goed en andere experimenten juist weer niet. De tweede training verliep ook niet zoals het moest."

Derde plaats wordt lastig

Normaal gesproken heeft Verstappen de derde plaats tijdens de kwalificatie wel in handen, maar daar is de 22-jarige Red Bull-coureur nog niet zo zeker van: "De derde plaats in de kwalificatie zal lastig worden want er is veel concurrente dit weekend. In de race moeten we wel mee kunnen strijden om de derde plaats, de races verlopen het hele seizoen al goed, daar maak ik me niet al te veel zorgen over."