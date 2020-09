Max Verstappen: "Ik hoop niet dat Honda de F1 gaat verlaten"

Max Verstappen hoopt dat Honda na 2021 in de Formule 1 blijft, ondanks het feit dat de Nederlander twee races achter elkaar problemen had met zijn Honda-motor. De hoop op een kampioenschap is daarmee definitief vervlogen en dus ook de kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden.

Honda heeft de problemen echter opgelost, zo zei Verstappen in Rusland: "Dat was natuurlijk niet positief, maar onze relatie is nog steeds goed. De problemen die ik had zijn door Honda inmiddels opgelost."

"Het is belangrijk om eerlijk tegen elkaar te zijn en uit te leggen wat er mis ging. Dat is wat we hebben gedaan en nu gaan we verder."

Honda moet blijven

Honda beweert dit jaar de op een na beste motorfabrikant in de F1 te zijn, achter Mercedes, maar het Japanse merk moet zich na 2021 nog committeren aan de F1. De Nederlander hoopt dat Honda blijft: "Ik hoop natuurlijk niet dat ze de F1 gaan verlaten, ik hoop dat ze na 2021 ook in de F1 blijven."

Niet nadenken over Hamilton

Dit weekend kan Lewis Hamilton het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher evenaren. Max Verstappen vindt het aantal van 91 indrukwekkend maar kijkt liever naar zichzelf: "Daar denk ik niet echt over na. Het maakt me niet zoveel uit hoeveel overwinningen en titels mijn tegenstanders hebben. Ik probeer gewoon races en titels voor mezelf te winnen."