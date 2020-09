Franz Tost: "Ik hoop dat Mick Schumacher volgend jaar F1 rijdt"

Als het aan AlphaTauri-teambaas Franz Tost ligt, zou Mick Schumacher zijn Formule 1-debuut maken in 2021. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher leidt momenteel het Formule 2-kampioenschap en lijkt te mikken op een plaats in Alfa Romeo of Haas F1.

De jonge Schumacher is de laatste weken al vaker in verband gebracht met een debuut in de Formule 1. Het vermoeden is nu dat hij tijdens de eerste vrije training op de Nurburgring in zal stappen bij Alfa Romeo om zijn eerste meters te maken tijdens een Grand Prix-weekend.

Volgens Tost is Schumacher erg volwassen geworden en hij hoopt de Duitser volgend jaar op de F1-grid te zien: "Ik kijk erg uit naar hem en ik hoop dat hij volgend jaar in de Formule 1 zal rijden. Hij heeft de afgelopen jaren veel successen behaald en staat momenteel aan de leiding in de F2. Ik kan alleen maar mijn vingers kruisen dat we hem volgend jaar op de grid zien."

"Hij kan de druk aan, dat heeft hij bewezen in de juniorenklassen. Ik ben ervan overtuigd dat Mick ook succesvol zal zijn in de Formule 1. Hij heeft een goed team om zich heen, dat hem goed advies zal geven. Het zal de druk wegnemen en hem niet uit balans laten brengen."

Alfa Romeo lijkt momenteel de meest realistische kans voor Schumacher om in de Formule 1 te komen. Mocht dit gebeuren, dan zullen we Antonio Giovinazzi in 2021 waarschijnlijk niet terugzien in de F1. In dat geval is het ook nog niet zeker wie er naast Schumacher zal rijden. Kimi Raikkonen heeft nog geen contract voor 2021 en ook Sergio Perez en Nico Hülkenberg zijn op de markt.