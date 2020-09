McLaren heeft te weinig onderdelen door crash van Carlos Sainz

Vanwege de crash van Carlos Sainz in Mugello moet McLaren bijzonder hard werken op weg naar Sochi voor de Russische Grand Prix. De Spanjaard crashte bij de eerste herstart na de Safety Car uit de Toscaanse Grand Prix, wat ervoor zorgde dat hij en drie andere coureurs de race niet konden finishen.

Er was aanzienlijke schade aan zijn auto en ondanks een onderbreking van twee weken tussen de races, werkt het team nog steeds aan het vervangen van beschadigde onderdelen.

In de voorbeschouwing op de Russische Grand Prix zegt Piers Thynne, die de leiding heeft over de productie van onderdelen in Woking: "Het was jammer dat Carlos betrokken was bij een crash tijdens de Toscaanse Grand Prix, maar ik ben blij dat niemand fysieke schade heeft opgelopen."

"Vanuit productiestandpunt hebben we tijdens het weekend in Mugello belangrijke onderdelen verloren, die moeten worden aangevuld en voorbereid voor de vlucht naar Sochi. De hele fabriek in alle gebieden en tijdens alle ploegen blijft de uitdaging aangaan om als één verenigd team te werken om onderdelen en ontwikkelingen naar het team op het circuit te duwen, zodat we alle kansen hebben om te consolideren en te verbeteren."

Meestal richten teams op dit punt van het jaar hun aandacht op de auto van het volgende seizoen. Nu de ontwikkeling voor 2021 is bevroren, richt McLaren zich echter nog steeds op de uitdager van 2020.

"Ook al zijn we halverwege het seizoen, we moeten ons nog steeds concentreren op de taak die voor ons ligt en hard blijven werken. De balans van middelen tussen updates voor de auto, reserveonderdelen en de auto van volgend jaar blijft een spannende uitdaging in dit compacte seizoen. We zullen in toekomstige races een aantal nieuwe updates implementeren met als doel de auto te verbeteren."