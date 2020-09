Mercedes ontkent: "Wij gaan het team niet verkopen en Hamilton krijgt nieuw contract"

Daimler heeft officieel ontkend dat het fabrieksteam van Mercedes voor 900 miljoen euro aan een grote sponsor zou kunnen worden verkocht. De reactie komt op speculatieve berichten die aangevoerd werden door Eddie Jordan, die informatie had dat Ineos het team zou overnemen en dit ook de reden is waarom het nieuwe contract van Lewis Hamilton nog niet getekend is.

De claim was ingediend door voormalig F1-teameigenaar Eddie Jordan, die tegen Ziggo Sport zei dat hij 'absoluut zeker' is dat Mercedes door Ineos zal worden gekocht. Jordan zei ook dat het tijd was voor teambaas Toto Wolff om te vertrekken.

Wolff verwierp het gerucht van Ineos, en nu ontkent een woordvoerder van Daimler - de eigenaar van autofabrikant Mercedes - ook de speculatie die rond het team wervelt.

Een woordvoerder van het Duitse concern zegt tegen persbureau DPA: "We gaan door met het team en het wordt ook een Mercedes-team. We zijn niet van plan om te gaan. We zijn ook niet van plan om een andere teambaas te hebben."

Tegelijkertijd maakte de niet bij naam genoemde Daimler-official van de gelegenheid gebruik om suggesties te bagatelliseren dat Lewis Hamilton misschien twijfelt aan een nieuw contract te midden van de onrust. "We gaan verder met dezelfde mensen: Lewis, Valtteri en Toto."