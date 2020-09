Alex Albon hoopt Thaise en Aziatische mensen te inspireren

Alex Albon hoopt dat zijn eerste keer op het podium, vorige week zondag tijdens de Toscaanse Grand Prix, kinderen uit Thailand en Azië zal aanmoedigen om de sport te volgen en ook te gaan karten. Ondanks de beste inspanningen van Lewis Hamilton, heeft Red Bull vertrouwen gehouden in Alex Albon en in Mugello werd dat beloond door zijn eerste F1-podium te claimen.

In de chaotische race in Mugello wist Albon voor het eerst in zijn F1-carrière het podium te beklimmen. Teambaas Horner zei hierover: "Goed gedaan Alex, je hebt het op de moeilijke manier gedaan. Echt een welverdiend podium."

Albon reageerde vervolgens met een dankwoord aan zijn team: "Bedankt allemaal. Bedankt voor alles. Bedankt voor het vertrouwen in mij."

Meer Aziaten in de F1

Afgezien van de zelfvertrouwen die hij zichzelf heeft gegeven hoopt Albon, die de eerste Thaise coureur is die op het F1-podium staat, dat hij zijn landgenoten en andere Aziaten in de sport zal inspireren. Albon: "Ik ben er trots op met de vlag te zwaaien voor iedereen in Thailand die me gedurende mijn hele carrière heeft gesteund. Het is raar om over na te denken, maar ik zou graag willen dat Thaise mensen zien dat ze aan de top kunnen rijden, niet alleen als coureurs, maar ook als monteur, ingenieur en trainers."

"Er zijn zoveel banen die je kunt doen in de F1 en het zou geweldig zijn om te zien dat meer Thaise en Aziatische mensen geïnteresseerd zijn in en deelnemen aan de autosport. Ik hoop dat resultaten zoals in Italië die inspiratie kunnen bieden."