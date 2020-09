Horner: "Sotsji is typisch Mercedes-circuit"

De Formule 1 keert dit weekend van een vrij weekend terug in Sochi, een circuit dat in het verleden bij Mercedes paste. Horner blijft echter hoopvol dat zijn team de leiders in beide kampioenschappen voldoende onder druk kan zetten om mee te vechten om de winst.

Red Bull Racing hoopt mee te kunnen doen om de overwinning, al is Sotsji ook een circuit waar het deels aankomt op motorvermogen. De teambaas zegt hierover: "Ik verwacht dat Mercedes met vertrouwen aan het weekend begint en behoorlijk dominant zal zijn, aangezien Sotsji hun type baan is."

"Maar zoals we dit seizoen hebben gezien, is de degradatie van banden een interessante factor. Ze waren vorig weekend niet tot het uiterste gedreven, maar je kon horen hoe nerveus ze waren en hun coureurs instrueerden om van de kerbstones te blijven. Het zou dus geweldig zijn als we competitief kunnen zijn in Sotsji en ze een beetje onder druk kunnen zetten, want dan kunnen er dingen gebeuren."

Max Verstappen en Red Bull moeten het de rest van het seizoen vooral hebben van onverwachte kansen en circuits met hoge bandenslijtages. Alleen op die manier kan het Oostenrijkse team met Verstappen vechten om de zege.