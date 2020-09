Christian Horner wil ieder jaar een 'wildcard' voor nieuwe Grand Prix op de F1-kalender

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft gesuggereerd dat de Formule 1 elk seizoen een 'Wildcard' moet weggeven na het succes van de Toscaanse Grand Prix. De F1 reed de vorige keer in Mugello, de eerste van vijf onregelmatige circuits op een kalender werden herschikt om ervoor te zorgen dat een wereldkampioenschap kon worden voltooid tijdens de coronapandemie.

Ieder jaar een nieuw circuit

De teambaas van Max Verstappen schrijft bijna wekelijks een column en hij oppert nu het idee om ieder seizoen verschillende circuits uit te nodigen om een F1-race te houden. Horner schrijft over zijn idee: "Het is geweldig dat de F1 naar deze verschillende locaties gaat. Er komen er nog meer aan, onder andere in Istanbul en Imola."

"Het houdt de concurrentie voor een plaats op de kalender met 22 races in stand en ik denk dat het goed zou zijn om eens per jaar een soort uitnodigingsrace te houden om deze te spelen verschillende circuits."

Williams-coureur George Russell had eerder eenzelfde idee bedacht om elk seizoen 2 'jokercircuits' te gebruiken, terwijl Mercedes-teambaas Toto Wolff onthulde dat hij het concept van een 'rotatiekalender' leuk vond.