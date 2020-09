Primeur voor Mugello - eerste race dit jaar met fans

Het Italiaanse circuit van Mugello staat dit jaar voor het eerst op de F1-kalender en kent meteen een primeur. De laatste weken zijn er steeds meer berichten over circuits die graag fans op de tribunes willen toelaten maar Mugello krijgt de primeur in 2020. Voor het eerst dit jaar zullen tijdens de race op het bergachtige circuit in Italië de tribunes open staan voor enkele duizenden fans.

Mugello is dolblij met deze kans die het krijgt van de overheid en de F1 aangezien andere races, zoals de races die nu verreden zijn, verplicht waren om geen fans toe te laten. Mugello zal vanaf vandaag 2.000 tickets in de vrije verkoop gooien, 800 andere tickets zijn voor de Ferrari-fanclub. De Italiaanse autofabrikant is eigenaar van het circuit, en rijdt op Mugello tevens haar 1.000e race in de F1, al zal het geen groot feestfestijn worden gezien de huidige prestaties.

Een woordvoerder van de president van de regio Toscane: "Het circuit heeft drie zeer grote en goed gescheiden tribunes, dus de nationale limiet van 1.000 personen voor openbare evenementen kan redelijkerwijs worden beschouwd als een capaciteitslimiet voor elke tribune."

"Er zullen speciale parkeerplaatsen zijn, maatregelen om de lichaamstemperatuur te controleren, sociale afstand nemen, maskers en toegang voorbehouden aan het publiek."