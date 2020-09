Voormalig Ferrari-teambaas Domenicali: "Geef Binotto wat tijd en ruimte"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto ligt al maanden onder vuur de de ergste crisis in tijden waarin het Italiaanse team zich begeeft. Voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali is van mening dat de huidige teambaas tijd en ruimte nodig heeft, maar weigert inhoudelijk commentaar te geven als een teken van respect voor Binotto.

Weinig nuance

Teambaas zijn van Ferrari is misschien wel één van de meest spraakmakende en meest onder druk staande banen in de sport, sommigen in Italië zeggen dat het moeilijker is dan premier te zijn. Over die reputatie zei Domenicali lachend: "Ik weet niet of dat echt het geval is, maar laat ik het zo zeggen: ik kan je uit eigen ervaring verzekeren dat een Ferrari-teambaas onder grote druk staat en dat het erg intens is."

"Je kunt je voorstellen dat je maandagochtend na een race de mening van iedereen hoort of leest, want iedereen weet het beter dan jij. Als je wint is dat normaal, als je als tweede eindigt, is dat een ramp. Er zit weinig nuance tussen. Maar dat maakt deel uit van de deal, dat weet je. Als Ferrari-teambaas moet je sterk zijn en elke keer op de juiste manier reageren", zo zegt hij in een interview met Formule 1 Magazine.

Niet bemoeien

Binotto's capaciteiten als teambaas worden steeds vaker beoordeeld op de prestaties van zijn team, die bijna op een dieptepunt staan. Maar ondanks de tekortkomingen lijkt Domenicali vertrouwen te hebben in de engineer die teambaas is geworden: "Ik ben Mattia goed, zoals je je kunt voorstellen, omdat wij samen hebben gewerkt. Als teken van respect, bemoei ik me helemaal niet met zijn beslissingen of met het team. Ik zal daar geen commentaar op geven, omdat ik denk dat het verkeerd is. Alleen hard werken en geduld zullen helpen, ik zie geen alternatief voor Binotto en zijn team."

"Hij moet de tijd en ruimte krijgen om zijn plannen uit te voeren. Omdat ik in zijn schoenen heb gestaan, wil ik op geen enkele manier hier tussenkomen. Hij heeft al zo'n grote verantwoordelijkheid gehad, moet en kan zelfstandig de beslissingen nemen waarvan hij denkt dat die goed zijn voor het team. Alleen de mensen die dagelijks met het team werken, weten precies wat er speelt. Daarom is het verkeerd dat een buitenstaander erbij betrokken raakt. Ik heb dat nooit gedaan na mijn vertrek bij Ferrari, een kwestie van respect."