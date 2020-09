Red Bull wil dat Max Verstappen zijn frustraties uit zijn systeem gooit

Max Verstappen kende twee uitvalbeurten tijdens de Italiaanse en Toscaanse Grands Prix. Het betekende dat de kansen om de jongste wereldkampioen ooit te worden definitief voorbij zijn voor de Nederlander, en dat zorgt voor frustraties bij de Red Bull-coureur.

Red Bull in gesprek met Verstappen

Teambaas Christian Horner zegt dat die frustraties absoluut te begrijpen zijn maar wil wel dat Verstappen deze de baas blijft en verder kijkt. De Britse teambaas zei tegen ORF: "Als Max die honger naar succes niet had, zou hij niet de coureur zijn die hij is en degene die we allemaal elk weekend willen zien vechten om overwinningen."

"Hij moet die frustraties nu uit zijn systeem gooien en vooruit kijken. We zullen het met hem doornemen voorafgaand aan Sochi en bespreken wat er achter de schermen is gedaan tussen Honda en het team om te helpen, zodat het rechtgezet wordt voor de volgende race."

In hetzelfde interview gaf Verstappen toe dat zijn hoop op het kampioenschap voor 2020 voorbij is. De 22-jarige coureur had na Mugello zelfs gezegd dat hij helemaal klaar was met zijn Honda-gerelateerde technische problemen, wat speculatie opriep dat hij na 2021 zou proberen uit zijn contract te komen.