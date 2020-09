Lewis Hamilton: "F1 gebruikt rode vlaggen om show te maken"

Lewis Hamilton denkt dat de Formule 1 opzettelijk rode vlaggen gebruikt om de show op te fleuren en beter te maken. Na Mugello zei F1-racedirecteur dat hij het als een 'persoonlijke belediging' beschouwde toen Hamilton en Valtteri Bottas suggereerden dat de Safety Car zijn lichten laat uitschakelde bij het opnieuw starten om de spanning te vergroten ten koste van de veiligheid.

Volgens Hamilton gaat het verder dan alleen veiligheid. Onderbrekingen door een rode vlag halverwege de race zijn historisch zeer zeldzaam in de Formule 1, maar zowel in Monza als Mugello waren er rode vlaggen die de race stopten om daarna weer verder te gaan met verrassende uitslagen. Mede hierdoor is de dominantie van Mercedes iets minder, al is die nog wel aanwezig.

Voorzichtig

Op de vraag of de F1 expres veiligheid inruilt voor de show, antwoordde zesvoudig wereldkampioen Hamilton: "Ik weet het niet. Ik wil niet te ver gaan. Ik weet dat de fans enthousiast waren over de herstart en alles op Monza, dus het leek alsof ze het daarom deden. Als er een stuk papier op de baan ligt, dat ze de rode vlag uitgooien en opnieuw beginnen."

"Ik kan begrijpen waarom en dat is spannend. Deze races kunnen saai worden als iedereen naar buiten rijdt en er zijn zulke grote verschillen tussen iedereen. Ze doen het in Nascar, ze steken de hele tijd de gele vlag uit en de hele tijd Safety Cars om de race spannend te houden. Maar ze moeten absoluut rekening houden met het veiligheidsaspect."