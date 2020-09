Albon ontwijkt media over vragen rondom zijn toekomst

De positie van Alexander Albon staat al een tijdje ter discussie omdat hij het tempo van Max Verstappen niet kan bijhouden. Sinds zijn komst bij Red Bull Racing, na de zomerstop in 2019 toen hij Pierre Gasly verving, is het Albon nog niet gelukt om sneller te zijn dan Max Verstappen.

Een ander probleem is dat zijn races degelijk zijn, maar inhalen is een probleem voor de Thaise Brit. Albon begint zijn races vaak op minder goede posities dan zijn Nederlandse teamgenoot en moet zich daarom een weg naar voren vechten, terwijl Verstappen altijd vecht om de podiumplaatsen of mogelijke winst van races.

Bevrijding voor Albon in Mugello

De speculaties over zijn toekomst zijn er al maanden maar zelf maakt Albon zich er niet druk om. Hij staat onder druk en daarom was de derde plaats in Italië in zekere zin een soort bevrijding voor de coureur, wat achteraf op zijn boordradio te horen was. Desalniettemin wordt er veel gespeculeerd over zijn toekomst, mede doordat Pierre Gasly een week eerder de overwinning pakte op Monza.

Negativiteit

Albon zegt zelf in gesprek met Autosport dat hij de media ontwijkt als het gaat om zijn toekomst: "Ik kijk niet naar de media. Ik weet dat er altijd over zal worden gepraat. Het is een hot topic voor jullie. Jullie blijven er maar over doorgaan. Mijn vertrouwen komt voort uit mijn persoonlijke gesprekken met Christian Horner of Dr. Marko. Ik voel veel steun van beiden, ook van dit hele team."

"Ik ben zeker ontspannen. Ik weet dat ik moet verbeteren, ik wil verbeteren en ik ben enthousiast en gemotiveerd om dat te doen. Met alle steun van de jongens om me heen, ben ik blij met waar ik zit in het team, en je zou eerder kunnen zeggen dat de media het lawaai maken."

Het is Albon ook vooral te doen om de negativiteit waar hij niet in mee wil gaan: "Het is maar één van die dingen. Wat heeft het voor zin om naar je telefoon te kijken als het toch negatief is? Het heeft eigenlijk geen zin. Ik gebruik die tijd liever om te eten, op Netflix te kijken of iets anders nuttigs doen. Het is natuurlijk leuk om goede reacties te hebben, maar tegelijkertijd moet je je realiseren dat het erbij hoort. En er zal altijd gepraat worden, er zullen altijd reacties zijn. "

"Aan het eind van de dag weet ik dat het om mijn prestaties gaat. Dat is waar ik me op concentreer. Ik ben niet gefocust op de andere dingen. Het kan mij niet veel schelen wat er over mij geschreven wordt."

In het kampioenschap staat Albon op de vijfde plaats met 63 punten, tegenover de 110 punten voor Verstappen die op dit moment de derde plaats bezet.