Albers: "Lewis Hamilton wil Max Verstappen nooit als teamgenoot"

Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers zegt dat Max Verstappen niet in een beter team terecht kan komen dan Red Bull Racing, aangezien Lewis Hamilton niet zou toestaan dat Mercedes hem contracteert. Max Verstappen is in toenemende mate gefrustreerd geraakt over zijn huidige team nadat hij geplaagd werd door problemen in de laatste twee races, die beiden met een uitvalbeurt eindigden voor de Nederlander.

Een overstap naar Mercedes lijkt echter onwaarschijnlijk, aangezien de enige stap omhoog zou zijn om bij het Duitse team terecht te komen. Albers is van mening dat Lewis Hamilton nooit groen licht zou geven om Max Verstappen als teamgenoot te contracteren.

De Nederlander zei in de podcast van de Telegraaf: "Zelfs als Mercedes een stoel beschikbaar heeft kan ik al zeggen dat Lewis Hamilton nooit zou instemmen met Max Verstappen die naast hem zou rijden. Hij wil Max niet als teamgenoot."

Red Bull is vechtmachine

Gezien dit feit vindt hij dat Verstappen op de best mogelijke plek zit. Albers: "Ik moet zeggen dat hij de beste keuze heeft gemaakt met Red Bull, want het is een team dat blijft vechten. Je zag vorig jaar dat ze constant met die updates kwamen, ze gaven niet snel op, het is echt een team met vechtlust. Je kunt zien dat ze met de pitstops blijven vechten, de beste willen zijn."

"Persoonlijk denk ik dat hij daar op de beste plek is. Er is geen andere optie, waar wil je heen? Heb je gezien hoe groot de kloof is tussen Red Bull en de rest van het veld?"